Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem felaketinin yaşandığı on ilden diğer illere yer değişikliği talebinde bulunanlardan 102'si idari personel, 3 bin 995'i de öğretmen olmak üzere 4 bin 97 personelin nakil işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesindeki öğretmenler ile diğer Milli Eğitim personelinin yer değişikliği taleplerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afet bölgemizden diğer illere tayin talep eden 4 bin 97 personelimizin nakil işlemlerini sağladık. Eğitim ailemizin dayanışma ruhuyla güzel günleri beraber inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Millî Eğitim Bakanlığı'nca mazerete bağlı olarak yılda iki kez yapılan yer değişikliği hakkı bu yıl deprem nedeniyle üçe çıkarılmıştı. Mazerete bağlı yer değişikliği hakkı, olağanüstü hâl ilan edilen bölgede yer alan illerde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı görev yapan sözleşmeli/kadrolu öğretmen ve diğer personeli kapsıyor.