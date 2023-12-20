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Kocaeli İtfaiyesi vatandaşların eğitimlerine devam ediyor. Bu kez afet gönüllülerin eğitim talebi karşılıksız bırakılmadıKOCAELİ (İGFA) - Meydana gelebilecek olası afetlere karşı halkı bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerine devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, gönüllü vatandaşların eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.

1999 yılında meydana gelen Gölcük ve Düzce depremleri sonrası kurulan ‘Mahalle Afet Gönüllüleri’ deprem konusunda çalışmalarını aktif olarak sürdürüyor. Bu kapsamda Kocaeli İtfaiyesi, Mahalle Afet Gönüllülerine ‘İple Erişim Teknikleri Eğitimi’ verdi. Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi KOBİTEM personelleri tarafından verilen eğitimler, gönüllü katılımcıların çalışma saatleri gözetilerek akşam saatlerinde gerçekleştirildi.

Teorik ve pratik olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilen eğitimler İtfaiye Dairesi Başkanlığı hizmet binasının hemen arkasında bulunan İtfaiye Eğitim Merkezi KOBİTEM tesislerinde gerçekleştirildi. Eğitimlerde, “Halatlar ve Düğümler”, “Tırmanma ve İniş Ekipmanı”, “İple Erişim Ekipmanı”, “İstasyon Kurulumu”, “Sedye Kullanımı” başta olmak üzere birçok konuda teorik ve pratik bilgiler sunuldu. Eğitimler, eğitim merkezinde yer alan “Yüksekte Çalışma Eğitim İstasyonu” kullanılarak gerçekleştirildi. Bu istasyonda kursiyerler, edindikleri bilgileri uygulama fırsatı da yakaladı.