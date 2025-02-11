6 Şubat depremlerinden sonra 5 ilde 10 Destek Merkezi açarak, depremin olumsuz etkilerini azaltmayı amaçlayan Türkiye’nin en yaygın gençlik vakfı Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yeni projesiyle afetlerde sorumluluk almak isteyen gönüllülere eğitim veriyor.ANTALYA (İGFA) - Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) koordinasyonunda hayata geçirilen "Afet Risk Yönetiminde Sivil Toplum Örgütlerinin Kapasitesinin Desteklenmesi Projesi" kapsamında gerçekleştirilen Afet Gönüllülüğü eğitimlerinin ilki Antalya’da yapıldı.

18-29 yaş arasındaki gençleri hedefleyen proje kapsamında katılımcıların; acil durumlar ve afetler özelinde riskleri azaltmak için bireysel ve örgütsel düzeyde hazırlık yapmaları, olası bir acil durum veya afette müdahale süreçlerinde gönüllü olarak yer almaları için gerekli bilgi, beceri ve deneyimi kazanmaları amaçlanıyor. Böylece olası bir afet anında farklı şehirlerden farkındalığı yüksek gönüllülerin hazırlıklı olması amaçlanıyor.

EĞİTİMLER 81 İLDE DEVAM EDECEK

TOG’un afet gönüllülüğü konusunda deneyimli eğitmenleri tarafından gerçekleşen eğitimlerin ardından, katılımcılar 81 ilde 18-29 yaş arasındaki 2.000 gence ulaşarak bilgi ve deneyimlerini aktaracak.

Gençler katıldıkları eğitimlerde; iklim değişikliği ve afet farkındalığı, risklerin azaltılması ve acil durum müdahalesi, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle afet müdahalesi gibi başlıklarda bilgi edinerek güçleniyor.

Proje kapsamında; Türkiye’nin en yaygın gençlik vakfı olan TOG, gençlerin afet konusundaki farkındalıklarını artırmak ve gönüllülük yapmalarını teşvik etmek için Afet Gönüllülüğü Eğitimleri gerçekleştirirken, İhtiyaç Haritası da Gönüllü Haritası, Sosyal Pazaryeri ve Whatsapp ChatBot uygulamalarını geliştirecek. Projenin diğer ortakları Temel İhtiyaç Derneği; Afet Platformunun kurumsallaşma çalışmalarını yürütüyor, Hayata Destek Derneği ise afet müdahalesi, gıda yardımı ve hijyen gibi konularda eğitimler veriyor.