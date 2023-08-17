Hatay Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından ‘Yeniden Yapılanma Sürecinde Mekânsal Planlama Modeli ve Yol Haritası’nın belirlenmesi çalışmaları kapsamında 12 farklı üniversitede görev yapan bilim insanlarının görüşlerini aldı.HATAY (İGFA) -Yıldız Teknik Üniversitesi, ODTÜ, Hacettepe, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi ve İSTE gibi Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinden 20’ye yakın bilim insanı, “Hatay İli Deprem Sonrası Yeniden Yapılanmada Yenilikçi Planlama” konusunda düzenlenen “Bilimsel Danışma Toplantısı”nda görüşlerini açıkladı.

Toplantının açılışında konuşan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Lütfü Savaş, Hatay'ın ve tüm deprem yaşamış bölgelerin geleceği için ortak akıl ve dayanışma içerisinde daha güvenli, dirençli ve yaşanabilir kırsal-kentsel yerleşimler oluşturmak için çalıştıklarını vurguladı. Toplantıyı bilim insanlarının görüşlerini almak için düzenlediklerini anlatan Savaş, ‘’yeniden yapılanma sürecinde siyasetin dışında bilimin ışığı ile ilerlemek zorundayız’’ dedi.

Depremin üzerinden 7 ay geçtiğini hatırlatan Savaş, “ Artık şehrimiz için büyük adımlar atmamız lazım. 6 Şubat sabahı kabus gibi uyandık. Depremin ardından insanlarımızın en temel ihtiyaçlarını nasıl giderebiliriz diye düşündük. Gün geçtikçe sorunlar devam ediyor. Süreç uzadıkça şartlar daha zor oluyor. Depremde burada herkes görev yaptı. Ben depremin ilk gününden beri siyaset yapmadım. Deprem başka şehirlerde de olabilir. Bu bir doğal afettir bundan kurtuluşumuz yok” diye konuştu.

Hatay için herkesin ortak akıl doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini de vurgulayan Savaş, depremden çok ağır şekilde etkilenen Hatay’ın ve diğer şehirlerin ancak bilim insanlarının ortaya koyabileceği yol ve yöntemler ile yeniden yapılandırılacağına inandıklarını ifade etti.

"Artık eğitim camiasının, resmi kurumların ve herkesin bir çatı altında toplanarak deprem için planlama yapması lazım. Az hasarla nasıl kurtuluruz diye uzun vadeli hareket etmemiz, bütüncül bir şekilde adım atmamız lazım. Hızlı çözümle yapılmaması gerekiyor. Bundan sonraki süreçte daha güçlü ve gelecekle ilgili kaygısı olmayan bir Hatay’ı geleceğe taşımamız lazım. İlk beş gün kaderimizle baş başaydık. Ama üçüncü günden itibaren şehrimizin içinden, şehir dışından ve yurt dışından bizlere destekler geldi. Bu bizim için çok umut vericiydi. İlk beş gün gençlerimiz de destek vermek için şehrimize geldi. Çocukların yaptığı tek şey ortak bir şekilde yardım etmekti. İmkânsızlıklar içinde yardım ettiler. Gençlerimiz pırıl pırıllar. Siyasetçilerin, akademisyenlerin herkesin el ele verip büyük felaket öncesi şehrimizi nasıl yapılandırırız diye düşünmemiz lazım, bilim insanlarımızı Hatay’da görmekten çok mutluyuz ve oturumların sonuç bildirgesini heyecanla bekleyeceğiz".

Toplantının açılışında konuşan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ise, bilimin yol göstericiliği ile hareket ederek yapılacak düzenlemelerin depremden daha güçlü tutacağını söyledi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İhsan Çakar da katılımcılara Hatay’da deprem öncesi ve deprem sonrası Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu planlamalar hakkında bilgi verdi. Çakır, deprem sonrası 15 konu başlığı altında çalışmalara başladıklarını zemin etüdünden, ulaşıma; yeniden yapılanmadan psikolojik desteğe kadar çeşitli üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Daha sonra moderatörlüğünü Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin'in üstlendiği bilimsel danışma toplantısında; "Mevcut Durum Değerlendirmesi’’, ‘’Afet Sonrası Yeniden Yapılanmada Yenilikçi Planlama Yaklaşımları’’ ve ‘’Hatay’ın Deprem Sonrası Yapılanmasında İlke ve Esaslar’’ başlıkları ile oturumlar gerçekleştirildi.

Oturumların tamamlanması ile bilim insanlarının sonuç bildirgesini açıklaması bekleniyor.