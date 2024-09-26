Antalya Muratpaşa Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü’nün yaşlanma üzerine çalışan Sağlıklı Yaş Alma Gücü (HAFT) ekibinin düzenlediği toplantıda yer aldı. Hırvatistan’ın Zagreb şehrinde gerçekleştirilen toplantıda Muratpaşa Belediyesi’nin yaşlılar için hayata geçirdiği projeler katılımcılarla paylaşıldı.ANTALYA (İGFA) - Toplum Sağlığı Merkezi’nde düzenlenen toplantıya, Hollanda, İngiltere, Kanada, Slovenya, İtalya ve İspanya gibi ülkelerden 16 şehir temsilcisi katıldı. Toplantıda yaş dostu ortamların yaratılması, yaş ayrımcılığı ve sağlıkta acil durum hazırlığının güçlendirilmesi gibi konular ele alındı.

Muratpaşa Belediyesi’nden Gereontoloji Uzmanı Damla Cifcifli Tören, yaşlıların sosyalleşmesine yönelik kurulan yaşlı evleri ve hobi kursları hakkında bilgi verdi. Ayrıca, yaşlılıkta en büyük dezavantajlardan birinin depremden kaçamamak olduğunu vurgulayarak, belediyenin deprem dönemi çalışmalarını paylaştı. Tören, Muratpaşa’nın afet sonrası yoğun göç aldığını belirterek, bu süreçte öncelikle yaşlılara sıcak yemek ulaştırıldığını söyledi.

Evde bakım hizmetleri ve mobil psikologlarla terapi hizmetlerinin de sağlandığını ifade eden Tören, belediyede Afet İşleri Müdürlüğü’nün kurulduğunu aktardı. Muratpaşa Belediyesi’nin, kent sakinlerine uzun zamandır afet eğitimleri verdiğini vurgulayan Tören, yaşlılara yönelik acil durum hazırlık eğitimi, psiko-sosyal destek ve evde güvenli alanlar yaratma gibi konularda ayrı bir komisyon kurulmasını planladıklarını da sözlerine ekledi.