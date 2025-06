Bursa Osmangazi Belediyesi, Soğanlı Mahallesi’ne içinde olası bir afette hayat kurtaracak araç gereçlerin bulunduğu Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu kurdu.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, nüfus yoğunluğuna göre ilçedeki tüm mahallelere 30 ile 15 metrekare genişliğe sahip olan Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu’ndan bir tanesini koyacaklarını söyledi.

Bursa’nın deprem bölgesinde olduğu bilinciyle hareket eden Osmangazi Belediyesi, olası bir depreme hazırlık çalışmaları kapsamında Soğanlı Mahallesi’ne Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu yerleştirdi. 30 metrekare alana sahip Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu’nun içerisinde, olası bir depremde vatandaşların hayatını kurtaracak kesici ve kırıcı aletler, battaniyeler, ilk yardım çantaları, demir ve ahşap kesme makineleri, çadırlar, ceset torbaları, yakıt bidonları, tekerlekli sandalyeler, çocuk bezleri, temizlik malzemeleri, battaniyeler, seyyar duş ve tuvaletler, gıda malzemeleri ve sağlık ekipmanları yer alıyor. Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu’nun 30 ve 15 metrekare olmak üzere iki çeşidi bulunuyor. Nüfus yoğunluğu yüksek olan büyük mahallelere 30 metrekare genişliğindeki, daha az nüfusa sahip olan mahallere ise 15 metrekare genişliğindeki istasyonlar yerleştirilecek. Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonlar’nın Osmangazi’nin tüm mahallelerine koyulması planlanıyor.

“AFET ANINDA İLK BİRKAÇ SAAT ÇOK ÖNEMLİ”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu’nda incelemede bulundu. Bursa’nın deprem bölgesinde bulunduğunu hatırlatan Başkan Aydın, “Her an bir deprem yaşayabiliriz. Osmangazi Belediyesi olarak bu olasılığa karşılık tedbirlerimizi alıyoruz. Olası bir afet durumunda can ve mal kaybını en aza indirmek çabasındayız. Soğanlı Millet Bahçesi’nin içerisine Türkiye’de türünün tek örneği olan 12,5 metre uzunluğunda 2,5 metre genişliğe sahip 30 metrekarelik Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu yerleştirdik. Depremde ve diğer afetlerde ilk müdahale hayati bir öneme sahip. Afet anında ilk birkaç saat çok önemli. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin hemen ardından bölgeye gittik. Ancak ilk 72 saatte ne ekipman bulabildik ne de kurtarma ekiplerine rastladık. Bu durumdan yola çıkarak Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu projemizi hayata geçirdik ve ilk istasyonu Soğanlı mahallesine yerleştirdik. İstasyonun anahtarı belediyemizde ve muhtarlıkta olacak. Güneş enerji sistemine sahip bu istasyon Türkiye’ye örnek olacak. Kalabalık mahallelerimize 30 metrekarelik, daha az nüfuslu mahallelerimize ise 15 metrekarelik istasyonlar yerleştireceğiz. İstasyonların içerisinde afet anında ihtiyaç duyulacak her şey bulunuyor. İstasyon içerisindeki malzemeler düzenli olarak yenilenecek. Ayrıca istasyon içerisindeki cihazlarında düzenli olarak bakımı yapılacak” dedi.

“AFET KOORDİNASYON MERKEZİ KURACAĞIZ”

10 bin metrekarelik bir alan üzerine kurmayı planladıkları Afet Koordinasyon Merkezi projesi hakkında da bilgiler veren Başkan Aydın, “Projemizi kardeş şehrimiz olan Almanya’nın Hessen Eyaleti’ne sunduk. Geçtiğimiz hafta da Almanya Ticaret Odası ile bir görüşme yaptık. Almanya’dan alacağımız bir hibe desteği ile projenin maliyetini düşürmek istiyoruz. Afet Koordinasyon Merkezi’nin içerisinde deprem simülasyon merkezi, enkaz eğitim alanı, afet lojistik merkezi, yangın eğitim simülatörü alanı, ilk yardım merkezi, enkaz koridoru eğitim alanı, kuru gıda stoku alanı gibi bölümler yer alacak. Bu merkezde konteyner ve çadır üretimi yapmak istiyoruz. Kendi ilçemizdeki ihtiyacı karşıladıktan sonra konteynerleri ihtiyaç sahibi bölgelere de ulaştırma hedefimiz var” diye konuştu.

Soğanlı Mahallesi Muhtarı Zeynep Yıldırım da şu ifadeleri kullandı: “Bursa’nın evladı Erkan Aydın Başkanımıza mahalle sakinlerim ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. İlk konteynerin mahallemize yerleştirilmiş olmasından dolayı mutluyuz. İnşallah herhangi bir deprem veya afet yaşamayız. Bu istasyonu kullanmaya hiçbir zaman ihtiyacımız kalmaz”