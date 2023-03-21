Afet Yeniden İmar Fonu’na ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - Afet Yeniden İmar Fonu'nun kurulması hakkındaki kanun bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanun ile doğal afetler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen alanlarda; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak.

Fon; 7 kişilik Yönetim Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanından oluşacak.

Fon, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı nakdi bağış, yardım, hibe, krediler; bütçeye bu amaçla konulacak ödenekler ve yurt içi ve yurt dışı sermaye ve para piyasalarından sağlanan finansman ve kaynaklardan sağlanacak.

Fondan yapılacak kaynak aktarımı Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek.

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