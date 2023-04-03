Kahramanmaraş depreminde saha ekiplerinin iletişimi 'Acil Durum Ekipleri İletişim Uygulaması' ile sağlandı. AloTech, kesintisiz iletişim hizmeti için STK'lara çağrı yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en büyük bulut tabanlı çağrı merkezi platformu AloTech’in afetlerde görev alan saha ekipleri için geliştirdiği “Acil Durum Ekipleri İletişim Uygulaması”, Kahramanmaraş merkezli depremlerde aralarında İstanbul AFAD ve Ahbap Derneği’nin de yer aldığı yardım kurumları ve STK’lar tarafından kullanıldı.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamayı kullanan saha ekipleri, hatların kesildiği depremin ilk günlerinde bile telefon görüşmelerini kesintisiz olarak yapabildi.

AloTech CEO’su Cenk Soyak, yardım kurumları ve STK’lara çağrı yaparak, “Afetlerde görev alan tüm saha ekipleri bu uygulamamızdan yararlanabilir. Yeni bir afet olmasını beklemeden, şimdiden AloTech’e başvuran ilgili yardım kurumları ve STK’lara yardımcı olmaya hazırız” dedi.