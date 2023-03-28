Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) arasında afette üreme sağlığı hizmetleri verilmesini öngören protokol imzalandı.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve HASUDER Başkanı Prof. Dr. Bülent Kılıç'ın imzaladığı protokol kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesinin Antakya EXPO alanı yanında bulunan Çadırkentinde Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmet (MISP) Birimi açıldı.

Hizmet biriminin proje koordinatörlüğünü HASUDER Üyesi Prof. Dr. Türkan Günay, saha koordinatörlüğünü Prof. Dr. Nazan Savaş ve Prof. Dr. Tacettin İnandı üstlendi.

“Afetlerde Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetleri (MISP)” projesinin yürütüleceği protokole göre birim Mart-Haziran 2023 tarihleri arasında Hatay’daki kadınlara hizmet verecek.

IPPF (International PlannedParenthoodFederation) tarafından maddi desteği sağlanan proje kapsamında Hatay genelinde üreme sağlığı, cinsel sağlık, aile planlaması hizmetlerinin yanı sıra son üçüncü ayındaki riskli gebelikler tespit edilerek sağlıklı koşullarda gebelik takibi ve doğum ortamı için yönlendirme de yapılacak.

Birimde bir doktor, iki hemşire olmak üzere sahada da 15 sağlık çalışanı çalışacktır. Çadırkentteki Çandırlar gezilerek bebek, çocuk ve gebeler belirlenecek, ilgili kurumlarla işbirliği yapılacaktır. Hizmetten Hatay genelindeki tüm kadınlar ücretsiz yararlanabilecek.