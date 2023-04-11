Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi (BURSKOOP), bayramda depremzede çocukların yüzünü güldürecek bir kampanyanın startını verdi. BURSKOOP’a yapılacak her 1000 liralık bağış, küçük depremzedelere bayramlık kıyafet olarak dönecek.BURSA (İGFA) - Halen meslek lisesi ve üniversite olmak üzere 10 bin öğrenciye burs veren, doktora ve yüksek lisans tez çalışmalarını desteklemeye hazırlanan BURSKOOP, şimdi de depremzede çocuklar için devreye girdi.

‘Her Bağış Bir Tebessüm’ sloganıyla Ramazan ayı başında yardım kampanyası başlatan BURSKOOP, toplanan bağışlarla deprem bölgesindeki çocuklara bayramlık kıyafet alacak. BURSKOOP’a arife gününe kadar yapılacak her 1000 liralık bağış, depremzede çocuklara bayramlık olarak dönecek.

Aynı bağış kampanyası kapsamında 100 ve 200 liralık bağışlarla da afetzede çocuklara zeka oyunu hediye edilebilecek.

Yardımseverler bağışlarını Sınırlı Sorumlu Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi’nin Vakıfbank Bursa Şubesi’ndeki 001 5800 7314 0543 95 numaralı hesaba veya TR85 0001 5001 5800 7314 0543 95 IBAN numarası üzerinden yapabilecekler.