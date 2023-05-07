‘Hayat Dokunmayla Başlar’ projesiyle yeni t-shirtlerini lanse etmeye hazırlanan dernek koleksiyon tanıtımı için 8 Mayıs'ta 42 Maslak Kolektif House’da davetlileriyle buluşacak.İSTANBUL (İGFA) - 2003 yılından bu yana var olan Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, proje sayesinde görmeyen ve depremden etkilenen çocukları önceliklendirerek tüm görmeyen çocukların eğitimine dokunacak.

Aynı zamanda ‘Ayşe Boyner, Banu Çarmıklı, Dilek Bal, Debora Zakuto, Elif Boyner, Elif Özdemir, Emirhan Paralı, Enis Karavil, Kerem Kaya, Murat Can Oğuz, Rachel Araz Kiresepi, Sedef Gali, Serdar Hotiç, Tolga İskit, Zeynep Severge’ gibi isimlerin de yer aldığı kısa filmdeki lanse edliecek t-shirtlerden elde edilecek tüm gelir, görmeyen çocukların eğitimi yararına bağışlanacak

Bu arada sanat ve müziğin birleştirici gücüne inanan Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği, DJ Karaahmetov performansı ile Nihan Çakır’ın sergisini de görebilme imkânı ve aynı zamanda kabartma yazı atölyesini de deneyimleyebilme şansı sunacak.