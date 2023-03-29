İzmit Belediyesi, LGS ve YKS’ye hazırlanan depremzede öğrencilere sınava hazırlık kitabı hediye ettiKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 27 Mart - 2 Nisan Kütüphane Haftası nedeniyle deprem bölgesinden kentimize göç eden öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla sınava hazırlık kitap seti desteğinde bulundu

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 27 Mart – 2 Nisan Kütüphane Haftası’nda deprem bölgesinden kentimize göç eden öğrencileri unutmadı. Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi’nde sınavlarına hazırlanan depremzede gençlere karekod ile videolu soru çözüm desteği sunan sınava hazırlık kitap setler hediye edildi.

Gençlerin eğitimlerini ve mutluluklarını her şeyin üstünde tuttuklarını belirterek kitaplarını hediye eden İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, ‘’ İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde tüm imkânlarımızla depremin yaralarını sarmaya gayret ediyoruz. İnşallah bu setler hepinizin eğitim hayatlarında ve üniversite sınavlarında daha başarılı olmanıza katkı sağlayacak. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah güzel yerleri kazanırsınız, dilediğiniz meslekleri edinirsiniz’’ diye konuştu.