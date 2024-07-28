Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Viranşehir sahilinde Afgan sığınmacılar Türk vatandaşlarına saldırdı.” iddiasının doğru olmadığı açıklandı.ANKARA (İGFA) - “Afgan sığınmacılar Türk vatandaşlarına saldırdı.” iddiası hakkında açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Viranşehir sahilinde Afgan sığınmacılar Türk vatandaşlarına saldırdı.” iddiası doğru olmadığının altı çizilen açıklamada, "27 Temmuz 2024 tarihinde Mersin’in Mezitli İlçesi Soli sahilinde bir mekanın işletmecisi ve çalışanları ile Alman vatandaşı 3 turist arasında kavga çıkmıştır. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine intikal etmiş ve kavgaya müdahale edilmiştir. Kavganın tarafları gerekli işlemler için Tece Şehit Fırat Palamut Polis Merkezine götürülerek gerekli tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyunu provoke etmeye yönelik paylaşımlara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.