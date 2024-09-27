Düğün, davet, nişan davetlerini adeta sanatla buluşturan Bursa’da bir ilklere imza atan Gülden Event & Organizasyon Gülden Kömüryakan, Toscana esintili dekoru ve organizasyonu ile masalsı bir atmosfer yarattı.BURSA (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Afra Gürlüler & Özkan Kaya çiftininin eşsiz hikayesini tasarımında büyük keyif aldığını belirten Gülden Kömüryakan’ı Gürlüer ve Kayalıca aileleri organizasyonu övgü memnuniyet söylemleriyle taçlandırdı. Masa dekorlarındaki soft renkler, mekandaki ışıklar davetlilere hoş bir akşam yaşattı. Bursa’nın seçkin ailelerinden Ercüment-Jale Gürlüer çiftinin güzel zarif Afra Gürlüler ve Hafize-Osman Kayalıca’nın oğlu Özkan Kayalıca Gülden Events Organizasyon’un Toscana rüzgarları estirdiği muhteşem nişan organizasyonu ile evliliğe ilk adımı attılar. Nişan yüzüklerini Ercüment Gürlüer mutluluk temennileriyle taktı.

Davetlileri selamlayan Afra Gürlüler ve Özkan Kayalıca çifti gecenin açılış dansını alkışlar eşliğinde yaptı. Deep Inside Full yabancı pop coverlar ile gecenin eğlence kısmında tüm konukları coşturdu.

Eğlenceli şarkılara dansları ile eşlik eden konuklar gece boyunca gönüllerince eğlendiler. Nişan töreni için tüm ince detayların mimarı olan Gülden Events Organizasyon’un Gülden Kömüryakan gençleri ilk tebrik edenler arasında yer aldı. Gülden event & organization sektörde daha bir çok projelerde bulunacağını, 2025’i Yılbaşı iç ve dış mekanlarda otel, restaurant, ev , villa bahçe, dekor ve organizasyonlarında, Bursa , İstanbul, İzmir başta olmak üzere, evvel ki senelerde olduğu gibi Gülden Event’in karşılayacağını belirtti.