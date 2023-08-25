Bursa'da İnegöl ilçesinin Afrika ile iş birliği her geçen gün artıyor. ÇELMO Mobilya organizasyonuyla Kenya’dan 100 kişilik bir heyet bugün İnegöl’e geldi.BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın Afrika ülkelerine yaptığı ziyaretlerle buralarda kurduğu olumlu ilişkiler meyvelerini veriyor.

Bir yandan da 500 milyar dolar ihracat hedefini destekleyici iş birlikleri sağlanırken, İnegöl’de bu konuda önemli bir adım attı. İnegöl Belediyesinin de katkı verdiği, ÇELMO Mobilya organizasyonu ve Türkiye Afrika İş Adamları ile Avrasya Sanayici ve İş İnsanları Derneği katkılarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Kenya’dan 100 kişilik bir heyet bugün İnegöl’e geldi.

HEDEF AFRİKA’DA 150 BAYİ

Çelmo Mobilya firmasında İnegöl protokolü ve misafir heyetler ile İnegöllü iş insanlarının katıldığı bir buluşma gerçekleştirildi. Burada bir konuşma yapan Çelmo Mobilya firma sahibi Güzel Çelik, “Cumhurbaşkanımızın başlattığı Türkiye Yüzyılı vizyonuna ve hedefine ulaşmak adına Çelmo ailesi olarak bize düşen görevi yerine getiriyoruz. Kısa bir süre önce 30 bin m2 olan tesisimizi 60 bin m2’ye çıkardık. 35 yılın bize verdiği tecrübe ile İnegöl Mobilya markasının verdiği güç ile çalışmalarımıza durmadan devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılında Afrika kıtasında bayi sayımızı 100’den 150’ye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, “İnegöl’de kurumlarımız; İnegöl Belediyemiz, Ticaret Odamız, MODEF şirketimiz, Mobilyacılar Odamız ve İMOS’umuzla, Mobiliyum ve diğer kurumlarımızla bizler İnegöllü sanayiciler olarak yıllardan beri dünyanın pek çok ülkesine ikili iş görüşmeleri ve fuar organizasyonları ana başlığında ticari iş görüşmeleri gerçekleştiriyoruz. Bunun ana amacı mobilya sektörümüz ve diğer sektörlerimizi, şehrimizi dünyaya tanıtmak. Ülkemizi de bu vesileyle tanıtmış oluyoruz. Bugün yapılan bu organizasyon için de Çelmo Mobilya firmamıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ÜRETİMİ VE İHRACATI ÖNEMSİYOR, DESTEKLİYORUZ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl’de çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Afrika bölgesinden, Kenya’dan misafirlerimizi ağırladıklarını belirten Başkan Taban, "İş dünyasından özellikle aralarında mobilyacılar ve farklı meslek gruplarının da yer aldığı iş insanlarını şehrimizde ağırlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da biliyorsunuz 500 milyar dolar ihracat hedefi var. Şehrimizde ihracat yapan başta mobilya olmak üzere pek çok firmamız farklı sektörlerde ihracat odaklı çalışıyor. Bizler üretim yapan, ihracat yapan her firmamızı önemsiyoruz. Bugün de girişimci mobilya firmalarımızın üzerinden organize edilen, 100 Kenyalı iş insanını şehrimizde ağırlıyoruz. Burada belirli ziyaretler, sektör temsilcileriyle görüşmeler ve şehrimizi tanıtabilmek adına bir dizi ziyaretler gerçekleşecek. Cumhurbaşkanımızın koyduğu bu hedeflere ulaşmak adına İnegöl önemli bir katkı sunuyor. Yaklaşık 1.6 milyar dolar ihracatıyla İnegöl ihracat yapan iller sıralamasında da kendisine 17-18’inci sıralarda yer bulmakta. Ancak tabi bu kesinlikle yeterli değil. Firmalarımızın çok girişimci ve cesaretli yaklaşımları, 150 ülkenin üzerinde ihracat gerçekleştirmeleri bizleri de inanılmaz cesaretlendiriyor. Biz de şehrin yöneticileri olarak onların önünden giderek ihtiyaçlarını karşılamak, bu organizasyonlarda onlara destek vermek gibi katkılarımızı sunmaya gayret ediyoruz. Yapılan bu organizasyon ve gelen misafirlerle görüşmelerin de hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.