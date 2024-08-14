Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ağustos ayında ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı.ANKARA (İGFA) - Ağustos ayı boyunca yurdun batı ve güney kesimlerinde, özellikle güneybatı bölgelerinde Afrika’dan gelen sıcak hava akımları etkili olacak. Bu durumun, yurt genelinde sıcaklıkların 4-6 derece kadar artmasına sebep olacağı öngörülüyor.

Uzmanlar, bu hafta boyunca Türkiye'nin batı ve güney bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtiyor. Türkiye Afrika kökenli sıcak hava kütlelerinin etkisi altında kalacak. Bu durum, hava sıcaklıklarının bölgedeki normallerden daha yüksek olmasına yol açacak.

Sıcak havalara karşı dikkat edilmesi gerekenleri hatırlatan uzmanlar, vatandaşlara bazı tavsiyelerde bulunuyor.

Aşırı sıcakların halk sağlığını da tehdit edebileceğini kaydeden uzmanlar, sıcak hava koşullarında dikkat edilmesi gereken bazı önlemlerin altını çiziyor.

Sıcak havalarda bol su tüketilmesi gerektiğini hatırlatan uzmanlar, yeterli sıvı alımının, sıcak havalarda vücudun sıvı dengesini korumak için oldukça önemli olduğunu vurguluyor ve gün boyunca sık sık su içilmesi gerektiğini belirtiyor.

Özellikle öğle saatlerinin muhakkak gölgede ve serin ortamlarda geçirilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, bu saatlerde doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmaktan kaçınılması gerektiğinin altını çiziyor.

terlemeyi azaltmak ve vücudu serin tutmak için hafif ve açık renkli kıyafetler giyilmesini de tavsiye eden uzmanlar, yoğun fiziksel aktivitelerden kaçınılması ve egzersizlerin serin saatlerde yapılması gerektiği konusunda vatandaşları uyarıyor.