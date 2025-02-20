Bursa Nilüfer'de düzenlenen MEM Sahne Konserleri’nin son konuğu Afro Djembe Dans grubu oldu. Afrika’nın geleneksel ritim ve dans kültürünü sahneye taşıyan grup izleyicilere renkli bir gece yaşattı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde (MEM) düzenlenen MEM Sahne Konserleri, dünya müziğinin farklı örneklerini sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda sahne alan Afro Djembe Dans, geleneksel Afrika müziği ve danslarını katılımcılarla buluşturdu. İzleyenlere renkli bir gece yaşatan grup hareketli şarkılarıyla da eğlendirdi.

Yerel kostümlerle sahneye çıkan dansçılar; sabar davulu, tama, djembe ve balafon gibi geleneksel Afrika enstrümanları eşliğinde, hem modern hem de geleneksel dans performansları sergiledi. Batı Afrika’nın, farklı ülkelerinden gelen dansçılardan oluşan grup, etkileyici sahne şovlarıyla büyük beğeni topladı.

Performanslarıyla, katılımcılardan tam not alan Afro Djembe Dans grubunun konserini Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Demiröz de izledi.

Gösteri sonrası grubu tebrik eden Mahmut Demiröz, Nilüfer Belediyesi’nin sanatı ve farklı kültürleri Nilüferlilerle buluşturmayı sürdüreceğini belirtti.