İklim alanında çalışan sivil toplum örgütleri, Afşin ve Elbistan’daki mevcut termik santrallerin çevreye ve halk sağlığına verdiği zararlara dikkat çekerek yeni santral projesinin iptal edilmesini talep etti.İSTANBUL (İGFA) - Kahramanmaraş, 40 yıldır kömürün gölgesinde yaşıyor.

Hâlihazırda Afşin-Elbistan A ve B Santrallerinin toplamda 8 ünitesi bulunurken, bu santrallerin 2795 MW kapasiteye sahip olduğunu ancak mevcut termik santrallerin çevreye ve halk sağlığına verdiği büyük zararlar ortadayken, bölgedeki enerji yatırımları hız kesmeden devam ettiğine dikkati çekildi. Afşin-Elbistan A Termik Santrali’ne, toplam 688 MW kapasitede 2 ünite daha eklenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yeni bir termik santral büyüklüğünde olan ek üniteler için 27 Aralık 2024’te “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararı” verdi.

İklim alanında çalışan sivil toplum kuruluşları, bölgenin yeni bir kömürlü termik santrali daha kaldıramayacağını belirterek santrallerin insan sağlığına ve ekosisteme verdiği zararları sıraladı.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Elbistan Sağlık Grup Başkanlığı’nın kayıtları, Afşin Elbistan A Santrali’nin açılışını takiben bölgedeki kanser vakalarının 8 kat arttığını ortaya koyduğuna dikkati çekilirken, kömür tüketimi iklim değişikliğinin başlıca nedenlerinden olduğundan, yeni kömürlü termik santral kurmak Türkiye’nin 2053 net sıfır karbon hedefi ile de çeliştiği vurgulandı.

Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu’ndan Mehmet Dalkanat, santralin çevresinde yaşayan insanların üzerine yağan küller ve gazlar maalesef bölgede sağlıklı insan bırakmadığını belirtti.

"Doğanın bize armağan ettiği birinci sınıf tarım alanlarına sahip güzelim Elbistan Ovası’nın büyük bölümünü 40 yılda çöle çevirdik. Artık yeter, Afşin Elbistan bir santrali daha kaldıramaz" diyen Dalkanat, "Üstelik artık elektrik üretimi için kömüre mahkum değiliz, enerjide bağımsızlığımızı sağlayacak, ucuz ve temiz seçeneklerimiz var. Yeni kömür santralinin yatırım maliyeti 37 milyar lira olarak hesaplanmış. Bu kaynağı kömür santrali yerine güneş santrali için kullansak bölgede 688 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacı karşılanabilir. Bizim yeni kömürlü termik santrallere değil, deprem sonrası toparlanmaya afete dirençli kurulacak yeni kentimizde insanca yaşamaya ihtiyacımız var" diye konuştu.