Afyonkarahisar'ın lokumcu , sucukçu ve sarrafları ile meşhur caddesi ‘’Millet Caddesi’’ yaz ortasında yapılan çalışma ile araç trafiğine kapatılıyor.İsteniş Hakan TÜPLEK/ Yurtiçi Haberler (AFYON İGFA)

Şehirde yaşayan vatandaşlar tarafından daha çok Uzun Çarşı diye anılan Millet Caddesinde olan esnafın işlerin yoğun olduğu bir dönemde yapılan çalışmanın ‘’ ne acelesi var’’ sorusunun sorulmasına da neden oluyor. Caddede yapılan çalışmalar sona erdiğinde Millet Çaddesi/Uzun Çarşı trafiğe kapatılacak. Cadde sadece yayaların geçit alanı olarak kullanılacak. Esnafların mal sevkiyatı yapabilmesi için bazı noktalara araçlar için indi-bindi cepleri de olacağı da düşünülüyor.

Cadde boyunca dükkanların önü otopark olarak kullanılırken, düzenleme sonrası otopark sorununa nasıl bir çözüm bulunacağı konusunda da somut bir bilgi yok.

Uzun çarşının trafiğe kapatılması sonrası esnafın işlerini nasıl etkileyeceği ise düzenleme sonrası görülecek.