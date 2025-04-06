Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenledi.AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadelesini sürdürüyor. Yapılan titiz çalışmalar neticesinde; A.T. isimli şahsın, başka bir ilden temin ettiği uyuşturucu maddeleri Afyonkarahisar iline getirerek uyuşturucu madde kullanıcılarına satacağı yönünde bilgi elde edilmesi üzerine şüpheli şahsın kullandığı 07 ... 584 plakalı araç Tınaztepe Beldesinde Jandarma ekiplerince durdurulmuş olup adli makamlardan alınan arama kararına istinaden, şüpheli şahsın üzerinde ve kullandığı araçta Narkotik Madde Arama Köpeği ile yapılan arama sonucunda;

(1.197,79) Gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai),

(0,15) Gram Metamfetamin,

(139.000) TL Suçtan Elde Edildiği Değerlendirilen Nakit Para,

(1) Adet Uyuşturucu Madde Kullanma Aparatı,

(1) Adet Cep Telefonu ele geçirilmiştir.

Yakalanan A.T. isimli şahıs gözaltına alınmış olup meydana gelen olayla ilgili adli tahkikata başlanılmıştır.

Yapılan açıklamada “Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadelesine kararlılıkla devam etmektedir.” ifadelere yer verildi.