Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay görevden alındı, yerine Ahmet Birtan Erol getirildi.ANKARA (İGFA) - Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne Ahmet Birtan Erol atandı.
Söz konusu atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
AHMET BİRTAN EROL KİMDİR?
Ahmet Birtan Erol, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde çeşitli görevlerde bulunmuş ve tecrübesiyle dikkat çekmiş bir isim.
Erol, 28 Mayıs 2019 tarihinden itibaren TBMM Koruma Daire Başkanı olarak görev yapmaktaydı.
24 Ocak 2025 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü olarak atanmıştır.
Kaynak: igf