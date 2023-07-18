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Partiden yapılan açıklamada, “Sayın Ağaoğlu’na yeni görevinde başarılar diliyoruz” denildi.

1970 yılında İstanbul’da doğan Ağaoğlu, üniversite eğitimini 1996 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamladı. Ağaoğlu, çalışma hayatında inşaat, gıda ve emlak sektörlerinde faaliyet gösterdi.

DEVA Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na Ali Hakan Ağaoğlu getirildi. İSTANBUL (İGFA) - DEVA (Demokrasi ve Atılım) Partisi, İstanbul İl Başkanı görevine getirilen ismi kamuoyuna açıkladı. Partinin İstanbul İl Başkanlığı görevine Ali Hakan Ağaoğlu atandı.

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