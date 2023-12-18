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Anadolu Gençlik Derneği Kayseri şubesi öncülüğünde “Büyük Filistin Yürüyüşü” gerçekleştirildi. Yürüyüş yoğun katılım ile gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Programa ilişkin konuşmayı AGD Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin gerçekleştirdi. Yusuf Şahin, “Dünyanın her neresinde olursa olsun tüm mazlumların yanında olduk. Filistin’in özgürlüğü meselesinde alanlardan hiçbir zaman ayrılmadık. 7 Ekim’den bu yana da her zaman olduğu gibi zulmün karşısında ve mazlum kardeşlerimizin yanında alanlardayız. 17 Aralık tarihini bilinçli olarak seçtik. Çünkü kendi ülkesinde terör faaliyetleri yaşamanın canlı şahitleriyiz. 17 Aralık’ta menfur terör saldırısı Kayserimizde başta Mehmetçiklerimize yönelik olarak gerçekleşmişti. Zulmün ne olduğunu bilen bizler, kendi memleketinde terör nedir yaşamış olan bizler, bomba sesini duymuş olan bizler, Filistin’i tahayyül etmek dahi istemiyoruz. O gün taşeronlarını kullanan katil Amerika, Katil İsrail bugün dünyanın gözleri önünde Gazze de çoluk, çocuk demeden insanlığı katlediyorlar. Ancak bizim bu pervasız akının son bulacağına inancımız tamdır.” dedi.

Yusuf Şahin, İsrail’in tüm dünyanın gözü önünde Filistin’de gerçekleştirdiği soykırım ve insanlık suçunun vicdanı olan herkesin sabrını taşırdığını sözlerine ekledi.

, Kayseri Bürüngüz Camii’nde başlayan program Sivas Caddesi’ndeki yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi.