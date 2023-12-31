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Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şubesi “Mekke’nin Fethi ve Kudüs Gecesi” düzenleyecek. Bugün gerçekleşecek programda yazar Muzaffer Aktürk konuşmacı olacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, “İslam ülkelerinde ve mazlum coğrafyalarda emperyalizm eliyle meydana gelen problemler ve gözyaşları hala devam etmektedir. İslam coğrafyalarına yönelik yapılan saldırıların tahammül düzeyi aşılmış ve dayanılmaz bir noktaya ulaşmıştır. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa 1948 yılından beri Siyonist İsrail tarafından işgal altındadır. Hepinizin takip ettiği üzere Aksa Tufanı ile başlayan süreçte artık zulüm ve katliamlar giderek şiddetini devam ettirmektedir. Yemen’de, Libya’da, İran’da, Irak’ta, Keşmir’de sular durulmuş değildir.

Doğu Türkistan Müslümanlarına yönelik baskılar gün geçtikçe artarak devam etmektedir. Nijerya’dan Somali’ye Müslümanların yaşadığı birçok Afrika ülkesinde çatışmalar nedeniyle kırsal alanlar boşaltılmakta, yüz binlerce insan toplama kamplarında yaşam mücadelesi vermektedir. Son 4 ayda Siyonist İsrail, savaş ve insanlık hukukunun bütün kurallarını hiçe sayarak 20.000’nin üzerinde çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere yaşamını yitirdiği katliam ve zulümler dünyanın gözü önünde sergilenmekte ve başta İslam ülke yöneticileri olmak üzere bütün dünya bunu seyretmektedir. Bizler Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak bu gece hem bu zulüm ve katliamlara karşı sesimizi duyurarak mazlum kardeşlerimizin yanında olduğumuzu duyurmak hem de tüm dünyada kamuoyu oluşturmak amacıyla her yıl 31 Aralık gecesinde tüm Türkiye’de, yüzlerce noktada gerçekleştirmiş olduğumuz “Mekke’nin Fethi” programlarımızı bu yıl “Mekke’nin Fethi ve Kudüs Gecesi” adı altında gerçekleştireceğiz.” dedi.