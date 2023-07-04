AgeSA’nın Sivil Toplum için Destek Vakfı iş birliğiyle kurduğu Her Yaşta Fonu’nda üçüncü dönem başladı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin yaşlanma konulu tek sosyal sorumluluk projesinin sahibi AgeSA, sağlık, eğitim, istihdam, eşitsizliklerin azaltılması alanlarında yaşlılık ve yaşlanma temasını merkezine alan sivil toplum projelerini desteklemek ve teşvik etmek için Sivil Toplum İçin Destek Vakfı iş birliği ile hayata geçirdiği Her Yaşta Fonu’nun üçüncü dönemi için başvuruları kabul etmeye başladı.

Yaşlılık ve yaşlanma alanlarını desteklemeye yönelik projelerin başvurabildiği Her Yaşta Fonu’na bu yıl depremden etkilenen yaşlıların iyi olma halini destekleyen, yaşlılık ve yaşlanma alanlarıyla kadın, sağlık, eğitim gibi bu alanı çevreleyen konularda faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarının projeleri desteklenecek.

Her Yaşta Fonu kapsamında bu yıl STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı 400 bin TL olacak.

Başvuru kriterleri, detaylar ve başvuru formuna Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın https://siviltoplumdestek.org/her-yasta-fonu/ adresinden ulaşılabiliyor.

Her Yaşta Fonu için son başvuru tarihi 26 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00.