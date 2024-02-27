Geleceğin treylerleri ve ülkemizdeki treyler üretimininin geleceği 6. Ağır Vasıta ve Treyler Zirvesi’nde konuşuldu. 60 bin adetlik üretimle Türkiye'yi Avrupa’nın ikinci büyük üretim merkezi haline taşıyan Türk treyler sektörü, dünyada söz sahibi olmayı hedefliyor.İSTANBUL (İGFA) - Treyler sektörünün tek temsilcisi Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER), tarafından düzenlenen Ağır Vasıta ve Treyler Zirvesi, ‘Geleceğin Treyleri, Türkiye’de Treyler Üretiminin Geleceği’ başlığıyla gerçekleşti.

Zirvede, treyler üreticilerinin yanı sıra, tedarikçiler ilgili kamu, özel sektör, kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri katıldı.

Zirve kapsamında 4 farklı panel yapıldı. Treyler üreticileri, tedarikçiler ve hizmet veren firmaların yetkililerinin katıldığı panellerde, sektör paydaşları en son gelişmeler ışığında sektörün geleceği hakkında görüşlerini paylaştılar.

Yazar Ahmet Şerif İzgören’in liderlik ve yönetişim üzerine yaptığı konuşma ilgiyle takip edildi.

Zirvenin açılışında konuşan TREDER Başkanı Yalçın Şentürk, sektörün Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’ü 60 bin adetlik üretimle tarihi rekorla kapatırken, ihracatta 25 bin adede ulaşıldığını kaydetti. Şentürk, “TREDER’i kurarken en büyük amacımız; Türkiye’yi Avrupa’nın üretim merkezi haline getirmekti. Bu yolda çok büyük aşama kaydettik. Almanya’dan sonra Avrupa’nın ikinci büyük üretim yapan ülkesiyiz.” dedi.

Treyler üretimi kadar tedarikçilerin sektöre sunduğu parçaların da Türkiye’de üretildiğini aktaran Şentürk, “Burada üretim yapan kazanır” dedi.

“DÜNYA ÇAPINDA BİR LİDER HALİNE GETİREBİLİRİZ”

TREDER Başkan Yardımcısı Kaan Saltık yaptığı konuşmada, TREDER’in amacı ve hedefleri hakkında bilgi verirken, 60 bin adetlik üretim ve 800 milyon dolarlık ihracatla sektörün üretimde ve ihracatta geldiğini noktaya dikkat çekti.

Saltık, “Hedefimiz ülkemizi Avrupa Birliği ve çevre ülkeler için treyler üretim merkezi haline getirmek ve ihracatımızı milyar dolarlık rakamlara çıkarmaktır. Önümüzdeki dönemde, teknolojik yeniliklerin ve sürdürülebilirlik prensiplerinin rehberliğinde, sektörümüzü daha da ileriye taşıma kararlılığındayız. Birlikte çalışarak, Türkiye'nin treyler sektörünü dünya çapında bir lider haline getirebiliriz.” diye konuştu.

Öte yandan Zirvenin açılışına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut ve TSE Genel Sekreteri Aykut Kırbaş birer konuşma yaparken, zirve kapsamında yapılan panellerde; treyler üretimindeki gelişmeler, yeni teknolojiler ve inovasyonlar konuşulurken yeni trendlerle sektörün gelecekte nasıl bir yere geleceğe noktasında görüşler aktarıldı.