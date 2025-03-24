Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yeniden inşa ve ihya çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kahramanmaraş merkezdeki şantiyelerden gece ve gündüz görüntülerini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Durmuyoruz, dinlenmiyoruz. Vatandaşlar yuvalarına kavuşana kadar bize uyku yok" dedi.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta bugüne kadar 24 bin 420 konut, 30 iş yeri ve 10 bin 180 köy evi olmak üzere toplam 34 bin 630 bağımsız bölümü teslim etti.

Yıl sonuna kadar 53 bin 976 konut, 6 bin 397 iş yeri ve 13 bin 814 köy evi olmak üzere toplamda 74 bin 187 konut ve iş yeri teslim edilmiş olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ağır yıkıma uğrayan şehir merkezi ve tarihi çarşıların yeniden ihya edildiği Kahramanmaraş'taki şantiyelerden gece ve gündüz görüntülerini paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Durmuyoruz, dinlenmiyoruz. Tüm vatandaşlarımız yuvalarına kavuşana kadar bize uyku yok. Gece gündüz… 7/24… 11 ildeki şantiyelerimizde gündüzün temposunu gece de sürdürüyoruz” mesajını verdi.

Durmuyoruz, dinlenmiyoruz.Tüm vatandaşlarımız yuvalarına kavuşana kadar bize uyku yok.Gece gündüz…7/24…11 ildeki şantiyelerimizde gündüzün temposunu gece de sürdürüyoruz. Burası Kahramanmaraş. pic.twitter.com/c8lPIL6axB— Murat KURUM (@murat_kurum) March 24, 2025

EBRAR SİTESİ’NİN TEMELİNDE 3 BİN 870 FORE KAZIK KULLANILDI

Ebrar Sitesi’nin yerine Emlak Konut GYO tarafından yeni yaşam alanı kuruluyor. 32 blokta 678 daire ile 99 ticari alan inşa ediliyor. Tüm blokların temellerinde zemin iyileştirmeler yapıldıktan sonra, her blok altında ortalama 100 adet olmak üzere toplam 3 bin 870 fore kazık kullanıldı.

Yine Emlak Konut tarafından Trabzon Bulvarı ile Azerbaycan Mahallesi arasında 536 ticarethane, 947 ofis ve 1291 konuttan oluşan 2 bin 774 bağımsız bölümün yapımı devam ediyor. Azerbaycan Mahallesi’nde ise inşa sürecini TOKİ yürütüyor. Bölgede 172 bin 127 metrekare alanda 1110 konut, 39 bin 925 metrekarelik alanda ise 766 iş yeri inşa ediliyor.

Kahramanmaraş şehir merkezindeki şantiyelerde 4 bine yakın işçinin çalıştığını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin, Dulkadiroğlu bölgesinde 91 hektarlık, Onikişubat ilçesinde de yaklaşık 191 hektarlık alanda çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi.