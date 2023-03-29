İYİ Parti'ye altılı masada pusu kurulduğunu dile getiren ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itirazlarıyla gündem olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etti.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden istifa etti.

Ağıralioğlu, "Meral Akşener ile vedalaşmaya gidiyorum. İstifa edeceğim" diye konuştu.

AKŞENER, AĞIRALİOĞLU İLE GÖRÜŞMEYECEK

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Akşener'in Ağıralioğlu ile görüşmeyeceğini söyledi. Zorlu, "İstifa müessesi kişinin tek taraflı bir karar verme usulüdür. Böyle bir düşünce ve tutumun ifadesidir. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımızla bu kapsamda bir görüşme yapılması düşüncesi de anlam ve önemini yitirmiştir. Herhangi bir görüşme gerçekleşmeyecektir" dedi.

"GÖRDÜĞÜM LÜZUM ÜZERİNE İSTİFA EDİYORUM"

Yavuz Ağıralioğlu, istifa dilekçesinde "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini arz ederim" ifadeleri yer aldı.

Ağıralioğlu, geçen hafta "Ben ne söylüyorum, tamburam ne çalıyor?" diyerek yaptığı çıkışında, zamanın kendisini anlaşılır kılacağını söylemişti.