Partisinden istifa eden İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, ayrılık gerekçesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Pozisyonum partime yük olmaya başlamıştı" dedi.ANKARA (İGFA) - Bugün kendisini için zor bir gün olduğunu belirten Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de yaptığı açıklamada, "Siyasi bir mesuliyeti konuştum her zaman. Süreçlerle ilgili itirazlarım oldu. Geçen hafta irademizi beyan ettim. Şehit ailelerinden dua, kandilden beddua aldım. Dualar şerefimdir. Partideki arkadaşlarıma yük olmamak adına istifa ediyorum" dedi.

Kendisine başka partilerden herhangi bir teklif olmadığını, konuyla ilgili hiçbir partiyle istişare etmediğini de söyleyen Ağıralioğlu, "Seçim sonuçlarından sonra yeni zeminler, yeni yolları daha sağlıklı düşünürüz" diye konuştu.

Hatırlanacağı gibi, İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinin de içinde yer aldığı Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermeyeceğini açıklamıştı.