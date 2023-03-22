Bugüne kadar yapmış olduğu birçok sahne çalışması,ile milyonların sevgisini kazanan AGOP,sözü ve müziği usta isim Burçin BİRBEN'e ait olan "Seviyorum" şarkısını tüm dijital platformlarda yayınladı.İSTANBUL (İGFA) - Sahnelerin sevilen sanatçısı,yeni şarkısını aslında daha önceden hazırladığını fakat yaşanan deprem felaketi nedeni ile yeni çıkardığını belirtti.

Ayrıca bugüne kadar deprem bölgesine birçok yardımda bulunan sanatçı bu şarkısının ve sahne gelirlerinin tümünü depremzedelere bağışlayacağını söyledi.

Sevilen sanatçı Türkiye'de yaşanan felaket ile ilgili, “Allah herkesin yardımcısı olsun.Ülke olarak gerçekten çok zor günlerden geçiyoruz.Hayatını kaybedenlere rahmet diliyor yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Seviyorun isimli şarkımın tüm dijital gelirlerini ve bundan sonra alacağım sahne çalışmalarımın gelirlerini depremzedelere bağışlayacağım. Biz sanatçılar topluma örnek olması gereken kişileriz ve bunu tüm sanatçı dostlarımın yapmasını temenni ediyorum" diyerek duygularını dile getirdi.

Bu zamana kadar birçok yardım kuruluşu organizasyonlarında da sahneler alan sanatçı deprem bölgesine faydası olacak her türlü konser ve etkinliklerde hiçbir ücret talep etmeden seve seve yer alacağını söyledi.