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AK Parti Ağrı Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Aydın’ın “Gönülden Gönüle Ağrı” programları gece-gündüz demeden aralıksız devam ediyor. AĞRI (İGFA) - Hane, iş yeri, cadde ve sokaklarda vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın vatandaşlar tarafından teveccüh ile karşılanıyor.

Eleşkirt ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Ramazan Yakut’un seçim ofisinin açılışına katılan AK Parti Ağrı Belediye Başkan adayı M. Salih Aydın; “Ağrı Dağı gibi yüce olan bu Şehri birlikte geleceğe hazırlayacağız. Coşku, heyecan ve miting havasında Eleşkirt Seçim Karargâhımızın açılışını gerçekleştirdik. Hizmet Belediyeciliği ile kendisini kanıtlamış Sn. Ramazan Yakut'a bu kutlu yolda muvaffakiyetler diliyorum.” dedi.

Öten yandan AK Parti Ağrı Belediye Başkan adayı M. Salih Aydın kent merkezinde bulunan açılışlara da katılarak işletme sahiplerine hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. İş yeri açılışları ile ilgili konuşan Aydın; İlimize katkı sağlayan, hem istihdama hem de hizmete yönelik faaliyet gösterecek her yeni işyeri açılışı bizim için en büyük mutluluk kaynağı oluyor. Hemşerimiz, kardeşimiz Diyetisyen İrem Selçık'un Beslenme ve Diyet Kliniğinin açılışına katıldık. Rabbim muvaffak etsin inşallah” ifadelerini kullandı.

“Kader birlikteliği yaptığımız hemşerilerimizle birlikte, doğup büyüdüğümüz memleketimize önce birlik ve beraberlik sonra yaşanabilir bir Şehir inşa edeceğiz. Hane Hane Ağrı programlarımız kapsamında hane ziyaretlerimiz devam ediyor.” diyen AK Parti Ağrı Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Aydın hane ziyaretlerinde vatandaşlarını talep ve önerilerini dinledikten sonra projelerinin bir kısmını hane misafirleri ile paylaştı.

“GENÇLERİMİZ; BUGÜNÜMÜZ, YARINIMIZ, HEYECANIMIZ, MUTLULUĞUMUZ”

AK Parti Ağrı Teşkilatı ile birlikte 'Bizim Semtin Gençleri' programı kapsamında gençler ile bir araya gelen AK Parti Ağrı Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Aydın, Ağrı'nın geleceği üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Isparta'da yapılan Okullar Kros Türkiye Şampiyonası'nda birinci olan, Dünya Liseler arası Kros Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan sporcuları ziyaret eden AK Parti Ağrı Belediye Başkan adayı Mehmet Salih Aydın hediyelerini takdim ederek sporcuları ve öğretmenleri kutladı.

AK Parti Ağrı Belediye Başkan adayı M. Salih Aydın 7 gün 24 saat çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ederek çalmadık kapı, ziyaret etmedik hane bırakmamakta kararlı.