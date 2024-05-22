İbrahim Çeçen Vakfı tarafından Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Akademik Teşvik Ödülleri sahiplerini buldu. Bilimsel araştırmaları teşvik ederek üniversitenin ve bölgenin akademik birikimine katkıda bulunmayı amaçlayan ödül programı kapsamında, 2023-24 eğitim dönemine yönelik 98 akademisyen ödüle layık görüldü.

AĞRI (İGFA) - İbrahim Çeçen Vakfı tarafından düzenlenen Akademik Teşvik Ödülleri, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde 21 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen etkinliğe Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve İbrahim Çeçen Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Günseli Çeçen’in yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Bilimsel araştırmaları teşvik ederek üniversitenin ve bölgenin akademik birikimine katkıda bulunmayı amaçlayan ödül programı kapsamında, 2023-24 eğitim dönemine yönelik 98 akademisyen ödüle layık görüldü. Fen ve sağlık bilimleri kategorisinde 60, sosyal bilimler ve eğitim kategorisinde 27, proje patent ve tanınırlık kategorisinde ise 8 akademisyen ödül aldı. Törende ayrıca 3 akademisyen ve 2 öğrenci dijitalleşme projeleri ile ödül kazandılar.

“ÖDÜLLER, BİLGİNİN ÜRETİLMESİ VE YAYILMASINI TEŞVİK EDİYOR”

Törende konuşma yapan Günseli Çeçen, vakfın kuruluşundan bu yana eğitime verdiği önemi vurguladı. Konuşmasında, “2011 yılında 16 akademisyenin ödüllendirilmesi ile başlayan programda, fen ve sosyal bilimler alanlarında 2023 yılına kadar toplam 833 akademisyen İbrahim Çeçen Vakfı Akademik Teşvik Ödülü kazandı” diyen Günseli Çeçen, akademik çalışmaların desteklenmesi ve teşvik edilmesi amacıyla başlatılan bu ödüllerin önemine değinerek şunları söyledi: “Akademik Teşvik Ödülleri ile bilimsel araştırma ve akademik yayınları teşvik ederek üniversitemizin ve bölgemizin bilimsel birikimine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu ödüller, akademisyenlerimizin motivasyonunu artırarak, bilginin üretilmesi ve yayılmasını teşvik ederken; aynı zamanda üniversitemizin uluslararası alandaki görünürlüğünü ve rekabet gücünü destekliyor.” Günseli Çeçen, ödül kazanan akademisyenlerle birlikte “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi”nde yer alan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğretim üyelerini başarılarından dolayı tebrik etti.

Eğitime olan katkılarını sadece ödüllerle sınırlı tutmayıp, öğrencilere sunduğu burslar, uluslararası kongrelere sponsorluklar, spor ve kültürel faaliyetlere destekler gibi çeşitli projelerle sürdüren İbrahim Çeçen Vakfı, gençlerin akademik, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunuyor.