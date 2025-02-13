Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşad Erdoğan, Orta Doğu Gazeteciler Cemiyeti (OGC) Genel Başkanı Nihat Aydın’ı ziyaret etti.AĞRI (İGFA) - Orta Doğ Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Nihat Aydın, bugün makamında Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşad Erdoğan’ı misafir etti. Göreve geldiği ilk günden bu yana gecesini gündüzüne katarak çalışmalarına devam eden Müdür Erdoğan, son 20 Yılda zarar eden Ağrı Şeker Fabrikası’nı kara geçirerek ilimiz için büyük bir başarı sergiledi.

Bilindiği üzere pancar tarımı için elverişli bölgelerimizden birisi olan Ağrı ilimizde kurulmuş olan şeker fabrikası zirai, ekonomik ve kültürel yönden bölgenin gelişmesinde büyük faydalar sağlıyor. Ağrı merkez başta olmak üzere Eleşkirt, Malazgirt, Patnos bölge şefliklerine bağlı köyler, Ağrı Şeker Fabrikası’nın ekim sahalarının teşkil ediyorlar. Fabrikanın ilimizde hizmete girmesi ile birlikte de Ağrı’da hem ticari anlamda hem de sosyal anlamda canlılık ve ilerleme başladı.

Fakat Kürşad Erdoğan’ın Ağrı Şeker Fabrikası olmadan önceki süreçte resmen durgunluk yaşayarak sürekli zarar eden fabrika, 2024 yılında Müdür Erdoğan’ın göreve başlamasıyla başarılarda beraberinde geldi. 2024 yılınının verilerine bakıldığında 265 bin ton şeker pancar işlemesi ve 35 bin 500 ton şeker üretimiyle bu başarı da gözler önüne serildi.

OGC Genel Başkanı Aydın, Müdür Erdoğan’a ilimize kattığı başarılardan ve kendisini ziyaretinde dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.