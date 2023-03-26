Halk arasında “köpek kisti” de denilen hidatik kistinin karın boşluğuna yayıldığını öğrenen 58 yaşındaki Sinan Buyurman, Dr. Öğr. Üyesi Kağan Gökçe tarafından İstanbul'da başarıyla gerçekleşen operasyon sonrası sağlığına kavuştu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe’de yaşayan 58 yaşındaki, Sinan Buyurman kendi eliyle karın boşluğunda bir sertlik keşfetti.

Bu sertlikle beraber ağrının da hafif belirti vermesiyle hastaneye başvuran Sinan Buyurman, dünyada çok nadir görülen, çoğunlukla hayvanlardan bulaşan bir hastalığa yakalandığını öğrendi.

Karın boşluğunda küçük bir sertlik ve hafif ağrı şikayetiyle hastaneye başvuran Sinan Buyurman (58), vücudunda tedavi edilmezse sonucun ölümcül olabilecek bir kist olduğunu öğrendi.

Tedavi için birçok hastaneye muayene olan Buyurman, “Birçok hastaneye gittim ama operasyon yapmadılar. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nden Kağan hocayı önerdiler. Biz de buraya geldik. Bir gün sol kalça kemiğimin üzerinde elime bir sertlik geldi, çok hafif de bir ağrım vardı ama çok can sıkıcı değildi. Bir hastaneye görüneyim dedim. Kist sadece sol karın boşluğu değil, sırtım da dahil tüm karın boşluğuma yayılmış” dedi.

“BU HASTALIĞA SAHİP ÜÇÜNCÜ KİŞİYMİŞİM”

Bu hastalığın çok nadir görüldüğünü söyleyen Buyurman, ”Doktor bu hastalığın çok nadir görüldüğünü ve hatta dünyada bu kiste karın bölgesinde sahip olan üçüncü kişi olduğumu söyledi. Kist her yere yayılmış eğer biraz daha geç kalsaydım yürüyememe riskim bile varmış. Aslında kırsal bölgelerde yaşayan insanlarda daha yaygın olarak görülen bu hastalık genellikle akciğer, karaciğer ve beyinde görülürmüş. Ama bende en nadir bölge olan karın boşluğunda çıktı, kader işte” diye konuştu. Sinan Buyurman’ın eşi Nuran Buyurman, ”Çok nadir görülen bir hastalıkmış, çok meşhur bir kistimiz var” diye eklemelerde bulundu.

“VÜCUDUN BU BÖLGELERİNE AYNI ANDA YERLEŞEN KİST NADİR GÖRÜLÜR”

Hastalığa dair açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Kağan Gökçe, “Hastamızda kistin yerleşim gösterdiği bölgeler karın zarı arkası, karın duvarı bölgesi, pelvis ve kasık bölgesi. Bu bölgelere yerleşen kistte çok büyük bir hidatik hastalık mevcut. Tüm bu bölgelere aynı anda yerleşen kist hidatik oldukça nadirdir. Vakamızda bu kist oldukça inatçı bir şekilde bacağa giden sinir ve damarları, hastanın omurga kemiğini, leğen kemiğini ve bel kaslarını tutmaktaydı. Başarılı bir operasyonla tüm kistik bulgular vücuttan çıkartıldı. Ameliyat sonrası yapılan tomografik incelemede geride hiçbir lezyon kalmadığı gözlendi. Operasyondan sonra 1 gece yoğun bakımda tedavi ve gözlem altında tutulan hastamız sonrasında Genel Cerrahi servisinde takip edildi ve ameliyatın 4. günü taburcu oldu” diye belirtti.