M. Cemil Ağırbaşer

Kısa ve öz yazıcam anlayan zaten anlar..

10 yıl boyunca nemi yaptım ?

Hep sustum, izledim, dinledim, okudum.

Hep gezdim dolaştım.

Hep yedim içtim, yan gel yattım.

Hep otobüslerde gezdim, seyahat ettim.

Hep vurdum duymaz davranıp, hep aman be dedim.

Hep heygidi heyyyy...

Sayın Ahmet Gözen sosyal medya paylaşımında benim baskım üzerine festival iptal edildi diye herkese mesaj göndermek suretiyle kendini nasıl küçük düşürdüğünü görmüş olduk.

Sahi, Allah aşkına sen kimsin sayın Ahmet Gözen...

Sadece gülerim ve zaten güldü herkes.

Yapma Ahmet abi yapma.

Sen diyorsun ben şunu yaptım, bunu yaptım.

işte o yaptıklarını bu söylem, eylem ve paylaşımlarınla yok etme.

Allah aşkına elini elinizi vicdanınıza koyun öyle yapın ne yapacaksanız.

Sen diyorsunki Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu düşünmedi bunu ve senin sosyal medya üzerinden yazdığın bir paylaşımla festivali iptal etti.

Tebrikler Ahmet Gözen helal olsun sana...

Senki bu Memleketin yemeğini suyunu içen insansın ya helal olsun sana...

Eeeeee nediyelim...

Bir Ata Sözü ile bitirelim.

Leyleği kuştan mı sayarsın, yazın gelir, kışın gider ömrü ise laklaka ile geçer

Kalın Sağlıcakla....