Toplum sağlığı için görev yapan Aile Sağlığı Merkezleri’nden şiddet haberlerine her geçen gün yenisi ekleniyor. Geçtiğimiz gün Mersin ve Eskişehir’den gelen iki ayrı şiddet haberi, sağlıkta şiddet terörünün gün geçtikçe arttığını ortaya koyuyor. Sağlık çalışanları ise yaşanan şiddet olayları ile ilgili acil çözüm bekliyor.ANKARA (İGFA) -Mersin’de; işi bittiği halde muayene odasından çıkmadığı için uyarılan hastanın, önce hemşireye ardından kendisini engellemek isteyen aile hekimine saldırması, yine aynı gün Eskişehir’de; oğluna rapor vermeyen aile hekiminin hastanın annesi tarafından darp edilmesi olayları, sağlıkta şiddete karşı etkili adımlar atılma aciliyetini gündeme getiriyor. Pazartesi günleri siyah giyinerek ‘Karalar Bağladık’ sloganı ile tepkilerini dile getiren aile hekimleri ve aile hekimliği çalışanları, ilgili bakanlıklardan kınama yerine çözüm adımı bekliyor.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir konuyla ilgili yaptığı açıklamada, geçtiğimiz gün kamuoyu gündemine gelen ve kendi içinde bir yaptırımı olan Türk Hava Yolları’nın uygulamasına dikkat çekti.

AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir; “Geçtiğimiz günlerde İstanbul-Londra seferini yapan THY uçağında uçuş öncesi kabin ekibine sıkıntılı anlar yaşatan yolcu, havayolu şirketi tarafından kara listeye alınarak uçuşlardan men edildi. Uçuş güvenliğinin öncelikleri olduğunu ifade eden THY Genel Müdürü ise ‘Uçuş güvenliğini tehdit eden, ekiplerimize sözlü ve fiili saldırıda bulunanları prosedür gereği süreli veya süresiz uçuştan men listesine alıyor ve kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu şekilde listede 440 kişi bulunuyor" açıklamasında bulundu” dedi.

Caydırıcı ve çözüm odaklı adımlar atılması halinde şiddete karşı durulabileceğinin altını çizen (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Kandemir, açıklamasında şunları kaydetti:

“Vatandaşın şifa bulmaya, iyileşmeye geldiği Aile Sağlığı Merkezleri’nde ve sağlık kuruluşlarında, bu gibi tedbirlerin alınması mümkünken neden hala bir adım atılmıyor, neden sağlıkta şiddete başvuranlar kara listeye alınmıyor? Sağlık hizmeti alacak vatandaşın, sağlık hizmetini sağlayacak hekim ve sağlık çalışanın can güvenliği ve varlığı daha mı önemsiz? Kamu düzenini bozmak, hastaların can güvenliğini hiçe saymak bu kadar mı kolay? Bu uygulama bizler için akılcı bir adım olabilir, şiddet yanlısı magandalar sağlık uygulamaları açısından ‘kara listeye’ alınarak, acil dışı sağlık hizmetleri kısıtlanabilir. Vatandaşı ve kamu görevi yapan aile hekimliği çalışanlarını korumak, kamu düzenini sağlamak devletin asli görevidir. AHESEN olarak, her türlü şiddeti uygulayanın, şiddete zemin hazırlayanın ve şiddeti onaylayanın her zaman karşısında olacağız. Sağlıkta şiddetin önlenmesi ve sağlıkta güvenliğin sağlanması idarelerin sorumluluğundadır. Dolayısı ile şiddet haberleri geldiği sürece ‘Karalar Bağlamaya’ ve sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz”.