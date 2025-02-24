Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen kökleri yüzyıllar öncesine dayanan ve Anadolu topraklarından doğup kadim bir kültür haline gelen Ahileri anmak üzere düzenlenen Ahi Esnaf Beratları Takdim Töreni’ne Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ta katıldı.ANKARA (İGFA) -Ticaret Bakanlığı, Ahileri onurlandırmak üzere "Ahi Esnaf Beratları Takdim Töreni"’ düzenledi.

Ticaret Bakanlığı'ndaki törene Bakan Ömer Bolat da katılım sağladı.

Bakan Bolat, Ahilik teşkilatının devamı niteliğinde olan esnaf ve sanatkârlar ile meslek kuruluşlarına yönelik desteklerinin tam olduğunu belirtti.

Ziyaret ettikleri her bir ilde esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelerek esnafları, sanatkarlarımızı ve kooperatiflerimizi desteklemek üzere kredi, hibe ve istihdam destekleri sağladıklarını ifade eden Bakan Bolat, "Bakanlık olarak hazırlıklarını sürdürdüğümüz yeni Esnaf ve Sanatkâr Strateji Belgesi ve Eylem Planımızı yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Ticaret Bakanlığı olarak en önemli önceliğimiz, adil ve şeffaf bir ticaret düzenini tesis etmektir. Bu noktada esnafımızı ve sanatkarlarımızı önemli bir ortak olarak görüyor ve başta fahiş fiyatla mücadele olmak üzere yakın iş birliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda dürüst ticaret anlayışını ve iş ahlakını sürdürebilir kılmak için büyük bir azimle çalışan her bir ahimize teşekkür ediyor, bugün Ahi Esnaf Beratı alan tüm esnaf ve sanatkarlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Bakan Bolat, daha sonra ahilere esnaf beratlarını takdim etti.