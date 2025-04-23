Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kuvayimilliye şehri Balıkesir’e gelen Meksika, Gürcistan, Ukrayna ve Litvanyalı çocukları, belediyede ağırladı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Uluslararası Balıkesir Çocuk Festivali kapsamında Balıkesir’e gelen; Meksika, Gürcistan, Ukrayna ve Litvanya çocukları belediyede ağırladı. Başkan Akın, kendisini ziyaret eden çocuklarla Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda bir araya gelerek sohbet etti. Küçük misafirlerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sadece Türkiye’deki değil tüm dünya çocuklarına çok büyük bir armağanıdır. Bugün, sizleri burada görmekten ve ağırlamaktan çok memnunum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.” dedi.

ÇOCUKLARIN NEŞESİNE ORTAK OLDU

Ziyaret, karşılıklı hediye takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. Ardından Belediye binası önünde çocuklar, kendi ülkelerinin dans gösterilerini sergiledi. Gösteriyi büyük bir ilgi ile izleyen Başkan Akın, çocukların neşesine ortak oldu. Öğrencilerin performansı, kendilerini izleyen vatandaşlardan da büyük alkış aldı.