Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün şampiyon atleti Ahmet Bayram, Antalya’daki 19. Uluslararası Runtalya Maratonu’nda başarılı bir performans göstererek 50-55 yaş grubunda ipi göğüsledi.MANİSA (İGFA) - 52 ülkeden 9 bin 600 sporcunun katılımıyla, bu yıl 19’uncusu düzenlenen Uluslararası Runtalya Maratonu koşuldu. Maraton, sporcuların şampiyonluğu kazanmak için gösterdiği kıran kırana mücadelelere sahne oldu. Manisa BBSK’nın başarıdan başarıya koşan sporcusu Ahmet Bayram’da maratonda yarışan atletler arasında yer aldı. Yeşil-beyazlı sporcu Bayram, 42 kilometrelik parkuru 2 saat 39 dakika 41 saniyede koşarak başarısını madalyayla taçlandırdı. Başarılı koşucu Bayram, 50-55 yaş kategorisinde ipi göğüslerken genel klasmanda da 6’ıncı olarak koleksiyonuna bir madalya daha kattı. Manisa BBSK formasıyla elde ettiği başarılı sonuçlardan mutluluk duyduğunu ifade eden Ahmet Bayram, Manisa’yı atletizm alanında temsil ederek gururlandırmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.