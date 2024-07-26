Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü atletlerinden Ahmet Bayram, bu yıl ilk kez düzenlenen Niğde Uluslararası Yarı Maratonu’nda 10 kilometrelik parkuru 36 dakika 58 saniyede tamamlayarak, altın madalya kazandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün başarılı atletlerinden Ahmet Bayram, 1’inci Niğde Uluslararası Yarı Maratonu’na katıldı. 500 kişinin yer aldığı 10 kilometrelik yol koşusunda Bayram, 36 dakika 58 saniyelik derecesiyle 45-49 yaş grubu arasında altın madalyaya uzandı. Kendi yaş grubunda kürsünün en üst basamağında yer alan Bayram, genel klasmanda ise 6’ncı oldu.

Kaynak: igf