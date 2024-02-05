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Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı atleti Ahmet Bayram, Antalya Manavgat’ta düzenlenen St. Paul Ultra Trail Koşusunda 53 kilometrelik parkuru kendi yaş kategorisinde zirvede tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı atleti Ahmet Bayram, Antalya Manavgat’ta düzenlenen St. Paul Ultra Trail Koşusu’na katıldı. 14 km, 22 km ve 53 km olarak düzenlenen yarışlara yoğun ilgi gösterildi. 53 kilometrelik zorlu parkurda koşan Ahmet Bayram, yarışı 6 saat 34 dakikada tamamladı. 50+ yaş kategorisinde 1’inci olarak zirveye yerleşen Bayram, genel klasmanda 6’ncı sırada yer aldı. Manisa’yı ve Manisa Büyükşehir Belediyespor’u başarıyla temsil eden Bayram, madalya koleksiyonuna bir yenisini daha eklemenin sevincini yaşadı. Kürsüde yeşil beyazlı bayrakla poz veren yeşil beyazlı atlet, anı ölümsüzleştirdi.