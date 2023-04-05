Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, mahalle muhtarları ve aileleriyle iftar programında bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Her fırsatta muhtarlarla bir araya gelerek, mahallelerin sıkıntılarını çözmeye gayret ettiklerine dikkat çeken Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle mahallelerin kaderinin olumlu yönde değiştiğini vurguladı.

Kocasinan Belediyesi’nin ev sahipliğinde Mimarsinan Pidecisinde düzenlenen iftar programına; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ve Kocasinan mahalle muhtarları ile aileleri katıldı. Başkan Çolakbayrakdar, iftar öncesi masaları tek tek dolaşarak, muhtar ve aileleriyle sohbet etti.

Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşların refah seviyesini yükseltmek ve Kocasinan’da yaşamaktan mutlu olabilmeleri için gece gündüz demeden çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Rabbim, tutmuş olduğumuz oruçları kabul eylesin. Her gün farklı sosyal gruplarla birlikte oluyoruz. Ramazan dediğimiz zaman başı rahmet, ortası mağfiret sonu da kurtuluş olarak adlandırılan bir zaman dilimidir. Biz bu zaman diliminin şuan ortasındayız. İnşallah kurtuluşa eğenler olaraktan cennete girebilebilmek, kurtulanlardan olmak ve bayrama ulaşmak en büyük niyetimizdir. Allah, birliğimizi beraberliğimizi her zaman daim kılsın. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada işimizi en iyi şekilde, en ince detayına kadar yaparak Kocasinan’a ve Kayseri’ye değer katacağız. Bu vesileyle mahalle sakinlerimizle belediyelerimiz arasında köprü oluşturan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Programdan dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür eden Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ise; “Her zaman vatandaşın yanında olan muhtarlarımızın özellikle deprem bölgesinde vermiş oldukları desteklerden dolayı tüm Kocasinan muhtarlarına teşekkür ediyorum.” Dedi.

Mahalle muhtarları da Kocasinan Belediyesi’nin mahallelere yaptığı çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.