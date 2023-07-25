Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yüreğil Mahallesi’nde geleneksel olarak düzenlenen ‘Pilav Şenliği’ Programına katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Birlik, beraberlik ve dostluk görüntülerine sahne olan etkinlikte konuşan Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Her şeyin en iyisine layık olan vatandaşlarımızın bize olan güveni, inancı ve sevgisine elimizden geldiğince gecemizi-gündüzümüze katarak layık olmaya çalışıyoruz” dedi.

Hafta sonu Yüreğil Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinlerin ilgi ve sevgisiyle karşılandı. Vatandaşlarla keyifli sohbetler eden Başkan Çolakbayrakdar, özellikle yaşlılar ve çocuklarla yakından ilgilendi. Vatandaşların huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Yüreğil Mahalle’mizdeki pilav şenliği vesilesiyle sizlerle birlikteyiz. Rabbim, sağlık ve huzur içerisinde nice yıllar bir arada olmayı nasip eylesin. Kocasinan’ımızın 48 kırsal mahalle olan köylerimizde bu tur etkinlikler yapılıyor.

Şehir dışından hatta yurt dışından buraya gelip, sıla-i rahim yapan vatandaşlarımız, vatana hasretlerini gidermek için buradalar. Bizler de hemşerilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu ve keyfini yaşıyoruz. Bu vatan topraklarında Ay Yıldızlı Bayrağımızın gölgesi altında bu ve buna benzer etkinliklerde bulunmak oldukça önemlidir. Bundan sonrada inşallah birlik ve beraberlik içerisinde bir arada olmak nasip olsun. Her şeyin en iyisine layık olan vatandaşlarımızın bize olan güveni, inancı ve sevgisine elimizden geldiğince gecemizi-gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Bu vesileyle etkinliği yaşatan ve emek sarf eden hemşehrilerime teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Programın sonunda vatandaşlara kavurma eşliğinde bulgur pilavı ikram edildi.