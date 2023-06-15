Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Argıncık Mahallesi’nde güler yüzle karşılandığı vatandaşların çay davetine icabet edip, onlara bölgede kentsel dönüşümün neden yavaş ilerlediğini anlattı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık’ın 50 yıllık sorununu çözmek için canla başla çalıştıklarını vurgulayan Belediye Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların geri dönüşümü yavaş ilerlediğinden Argıncık’ın geneli kapsayan dönüşüm üretemediklerini ve ada ada kentsel dönüşüm gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, Argıncık bölgesindeki yapılan çalışmaları inceleme sırasında vatandaş ve esnafın yoğun ilgisiyle karşılandı. Onların çay davetine icabet eden Başkan Çolakbayrakdar, bölgenin kaderini değiştirmek için yoğun gayret ettiklerini vurgulayarak; “Argıncık bölgesinde kentsel dönüşüm yapabilmek için çok yoğun çalışıyoruz ama bu bölgede ikamet eden vatandaşlarımız, kentsel dönüşüme farklı yaklaşıyor. Örnek verecek olursak, bölgedeki bir vatandaşımızın 100 veya 200 metrekare yeri var ve bunun üstünde de iki veya üç dairesi var. Vatandaşımız diyor ki; ‘Benim iki ve ya üç dairem var. Bunlarda çocuklarım veya akrabalarım oturuyor. Kentsel dönüşüme verecek olursak, bu daireler metrekareden dolayı bir daire ediyor etmiyor. Böyle olunca mevcut dairelerim gidiyor ve yerine dairelerim olmayınca ben nerde oturayım’ diyor. O yüzden vatandaşlarımız bu dönüşüme razı olmuyor. Argıncık için çok çalıştık ama bir turlu genelini kapsayan çözüm üretemedik. Bizde artık ada ada çözüm üretelim diye bu şekilde kentsel dönüşüm yapmaya başladık. Şuan bölgenin dört bir yanında parsel parsel dönüşüm yapıyoruz. Bu şekilde çalışmak Türkiye’nin hiçbir yerinde görülmemiştir.

Argıncık'ta kentsel dönüşüm yapabilmek için vatandaşın ayağına gidip, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Argıncık’ın 50 yıllık sorununa çözüm üretmek için yoğun çaba sarf ediyoruz ama maalesef vatandaşlarımızdan bu dönüş çok yavaş geliyor. Burada açık çek veriyoruz. Belediye Başkanı kentsel dönüşümde ne gerekiyorsa yaparım diyor. Bundan daha iyi bir fırsat bulunur mu? Müteahhitler bile bu bölgede çok zorlanıyor. Çünkü dediğim sebeplerden ötürü. Burada vatandaşımız, kentsel dönüşüm istiyorsa hakkına razı olacak ve dönüşüm hızlanacak. Özellikle bölgemizde bir metrekare boş arazı olsa park yapıyoruz ama mülkiyet sıkıntısı nedeniyle park yapamıyoruz. Allah’a şükür vatandaşımıza hizmet etme noktasın her türlü imkanımız var. Nasıl Yunusemre, Yavuzlar, Gaziosman, Uğurevler, Yenidoğan, Seyranı ve Ziyagökalp gibi bölgelerde kentsel dönüşüm yapıp, başarılı olmuşsak, burada da her turlu imkanımız var. Bu işi bizim kadar tecrübe etmiş ikinci bir belediyede yok. Öncelik yerlerimizden bir tanesi olan Argıncık’ da maalesef vatandaş adım atmayınca bizim elimiz kolumuz bağlı kalıyor” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar’ın çay davetlerini geri çevirmeyip davete icabet etmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaş ve esnaf ise; Başkan Çolakbayrakdar’ın her zaman yanlarında olduğunu belirterek, teşekküllerini iletti.