Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mithatpaşa Mahallesi’nde altyapısıyla yenilenecek olan cadde ve sokaklarda incelemelerde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mithatpaşa Mahallesi’nde adım adım gezerek, saha çalışması gerçekleştirdi. Yaptığı incelemeler esnasında mahalle sakinlerinin hatırını sormayı da ihmal etmeyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Esnafları da ziyaret edip, ‘Hayırlı işler’ temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerden memnun olduklarını belirten esnaflara; “Bölgede yoğun bir çalışma gerçekleştireceğiz adeta mahallenin tozunu attıracağız.” dedi.

Mevsim şartları elverdiğinde bölgede çalışmalara başlayacaklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Mithatpaşa Mahalle’miz, bu yıl içerisinde yoğun bir şekilde altyapı çalışmalarının olacağı bir bölgemiz olacak. Mithatpaşa Mahallesi’nde yıllardır hizmet vermiş olan altyapı ve çevre düzenlemesinin yenilenmeye ihtiyacı var. Bunun içinde bölgemizde belirlemiş olduğumuz cadde, sokaklar ve yeni imarlaşan yerlerin tamamında mevsim şartlarının elvermesiyle birlikte çalışmalarımıza başlayacağız.

Yoğun bir inşaat dönemi olacağı için vatandaşlarımızın anlayışlarına sığınıyoruz. Program dahilinde tüm mahallelerimizde değişim, dönüşüm çalışmaları hızla sürecek. Amacımız, Kocasinan sakinlerimize yakışır bir ilçe hazırlamak ve vatandaşlarımızın daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde her türlü konforu hizmetlerine sunmaktır.” ifadelerini kullandı.