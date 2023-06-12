Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vizyoner projelerine referans olacak olan İslam Bilim ve Teknoloji Tarih Müzesi’nde incelemelerde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Kocasinan’a 5 yeni kütüphane kazandırdıklarını ve Göz Gözlem Evi Projesi’ni hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan için geleceği geçmişle kurgulayan vizyoner projelerle yenilikçi bir şehir inşa edeceklerini söyledi.

İstanbul’daki İslam medeniyetinin, bilim ve teknoloji dünyasına katkılarını ziyaretçileriyle buluşturan İslam Bilim ve Teknoloji Tarih Müzesi’nde belediye başkan yardımcılarıyla incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, Gök Gözlem Evi Projesi başta olmak üzere yeni yapılacak kütüphaneler ve vizyoner projelerle gençleri geleceğe en donanımlı, en nitelikli şekilde hazırlayacaklarını vurguladı. Kayseri’ye 5 yeni kütüphane kazandırdıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin geleceği için çocukların, gençlerin sağlıklı ve donanımlı bir şekilde yetiştirilmesine katkı sağladıklarını ifade etti.

Özellikle çocuklar başta olmak üzere 7’den 70’e herkesin ilgisini çektiği ve farklı konsept çalışmaların yer aldığı kütüphanelerin yeni bir cazibe merkezi olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Gençlerimiz; ders çalışmaları, sosyalleşmeleri ve verimli vakit geçirmeleri için kütüphaneleri önemsiyorlar. Bundan dolayı Kocasinan Belediyesi olarak mahallelerin içerisine gençlerimizin ders çalışabileceği ve etkinlik yapabileceği Sinan Kütüphanelerini yapıyoruz. Kütüphanelerimize çok ciddi anlamda talep var. Gençlerimizin, bu mekanları talep etmesi bizleri memnun ve mutlu ediyor. Yaptığımız hizmetlerle okuyan bir nesil yetişmesine katkı sunuyoruz. Yaptığımız hizmetlerle her bir mahallemize değişik renk ve heyecan katacak çalışmalar yapıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği içindir” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayserililerin mutluluk ve huzur içerisinde verimli ve keyifli vakit geçirecekleri ve onların hayatına değer katacak mekanları inşa etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.