Bursa Osmangazi Belediyesi’nin bu yıl 23’üncüsünü düzenlediği Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nın kazananları belli oldu.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiş olan Ahmet Hamdi Tanpınar’ın anısını yaşatmak, Ahmet Hamdi Tanpınar’ı gelecek kuşaklara tanıtmak ve Türk edebiyatına yeni isimler kazandırmak adına düzenlediği Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması sonuçlandı. Türk edebiyatına şiir, hikaye, makale, araştırma ve inceleme gibi çeşitli dallarda yeni birçok eser kazandırılmasını sağlayan Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’na edebiyatseverlerin ilgisi büyük oldu. Bu yıl mektup dalında düzenlenen yarışmaya Türkiye’nin birçok şehrinden toplam 409 başvuru yapıldı.

Yarışmanın jüri üyeleri Prof. Dr. Turan Karakaş, Metin Önal Mengüşoğlu, Mustafa Muharrem, İhsan Deniz ve Mustafa Başpınar’ın yaptığı değerlendirme sonucu dereceye giren eserler belli oldu. Yarışmada ‘Yanlış Bir Leyla’ isimli eseriyle İstanbul’dan Atifet Keleşoğlu birinci, ‘8Esin’ eseriyle İzmir’den Beste Koçak ikinci, ‘Kalender’ isimli eseriyle Bursa’dan Kürşat Kağan üçüncü oldu. Mansiyon ödüllerini ise ‘Müracaatçı’ isimli eseriyle İstanbul’dan Elvan Kaya Aksar, ‘Sisifos’ isimli eseriyle İstanbul’dan Demet Üstün ve ‘Asi’ isimli eseriyle Mersin’den Ahmet Eroğlu kazandı. Yarışmanın birincisi 25 bin, ikincisi 20 bin, üçüncüsü 15 bin, mansiyon kazanan üç yarışmacı ise 5’er bin lira para ödülünün sahibi oldu. Kazanan eserlerin sahiplerine ödülleri Şadırvanlı Han Eğitim Akademisi’nde düzenlenen tören ile takdim edildi.

“EDEBİYAT, KİTAP VE SANAT HER ZAMAN BİZİM ÖNCELİĞİMİZ OLACAK”

Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nın ödül töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, “Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması, 23 yıldır geleneksel olarak devam ediyor. Osmangazi Belediyesi olarak edebiyata her zaman destek vereceğiz. Bu desteği daha da arttıracağız. Kitabı tahtından indirmeyeceğiz. Osmangazi Belediyesi olarak edebiyat, kitap ve sanat her zaman bizim önceliğimiz olacak. Edebiyat alanındaki etkinliklerimize ve yarışmalarımız devam edecek. Kütüphanelerimizin sayısını ve kitap kapasitesini arttırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Okuyucularımızdan kütüphanelerde oturacak yer bulamadıklarına dair bildirimler geliyor. Kütüphanelerin 7/24 açık olmasını talep ediyorlar. Bu bir eleştiri olarak görünse de aslında bizim için övünülecek bir durum. Yarışmamıza katılan tüm kalemlere edebiyat hayatlarında başarılar diliyorum. Edebiyat bizim için vazgeçilmez bir sanat olacak” diye konuştu.

“KİTABI VE SÖZÜ, HİÇBİR GÖRSEL MALZEME TAHTINDAN ATAMAZ”

Yarışmanın jüri üyelerinden Metin Önal Mengüşoğlu da yaptığı konuşmada, “Bu yıl 23’üncüsünü düzenlediğimiz Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nı sürdürdüğü için Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a teşekkürlerimi sunuyorum. Yapay zeka kullanımının ve dijital okumaların arttığı, görsel malzemenin çoğaldığı, sözün değerinin düştüğünün iddia edildiği bir dönemde, sözü kurtarmak, sözü yeniden ayağa kaldırmak ve kitabı yeniden tahtına oturtmak için bu çalışmalar son derece kıymetli. Fransız filozof Jacques Ellul’un bahsettiği sözün düşüşü dönemine girdik korkusunu artık üzerimizden atmalıyız. Kitabı ve sözü, hiçbir görsel malzeme tahtından atamaz ve atamayacaktır. Bunun en güzel göstergesi Osmangazi Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’na bu yıl 400’den fazla eserin gönderilmiş olmasıdır. Bu eserleri okurken gözlerim yaşardı. Eserler arasında seçim yapmakta çok zorlandık. Yarışma bu yıl mektup dalında düzenlendi. Mektup varsa söz vardır. Söz varsa kitap vardır” dedi.

Yarışmanın birincisi Atifet Keleşoğlu ise, “23 yıldır devam eden Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması’nda ödül almak benim için çok kıymetli. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Bursa’sında bu ödülü almak ise ayrıca kıymetli. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.