AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, 11 Ayın Sultanı Ramazan Ayı’nın güzelliklerini Bursa’nın her köşesine gerçekleştirdiği ziyaretlerle sürdürüyor.BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Mudanya İlçesi’nde bir dizi ziyaret ve programlar gerçekleştirdi. Kılıç, Mudanya programının ilk bölümünde AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak ve ilçe yöneticileri ile birlikte Mudanya Devlet Hastanesi yöneticileri ve çalışanlarını ziyaret ederek 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı, çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Aynı zamanda hastanede tedavi gören vatandaşları da ziyaret ederek acil şifalar dileyen Milletvekili Ahmet Kılıç, programının ikinci bölümünde AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak ile birlikte Mudanya’da ikamet eden ailelere misafir oldu, ilçeleri hakkında görüş ve taleplerini tek tek not aldı.

Daha sonra İpekyayla Mahallesi’nde kurulan iftar sofrasına misafir olan Milletvekili Ahmet Kılıç, iftarın bereketini mahalle halkı ile paylaştı. Gücünü milletin sevgisinden alan AK Parti’nin neferleri olarak her zaman olduğu gibi bu Ramazan’da da Bursa’da sıkılmadık el, çalınmadık kapı bırakmadan şehrin dört bir yanında ziyaretlerini sürdürdüklerini belirten Milletvekili Ahmet Kılıç, “Birlik ve beraberlik sembolü Ramazan Ayı’nın feyz ve bereketini hemşerilerimiz ile paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesile ile her mahallemizde vatandaşlarımızı dinliyor, ihtiyaç ve taleplerine çözümler üretiyoruz. Ramazan’ın güzelliklerini hemşerilerimizin sohbet ve muhabbetleri ile taçlandırmaya devam edeceğiz” dedi.