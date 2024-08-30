Müzik kariyerinde yaptığı çalışmaları müzikseverler tarafından oldukça beğenilen Ahmet Özhan, "Gerçekle Yüzleştik" isimli şarkısını müzikseverler ile buluşturdu.İSTANBUL (İGFA) - Yaptığı farklı çalışmalarla büyük beğeni toplayan Ahmet Özhan kendine has sesi ve tarzıyla müzik kariyerine devam ediyor.

Müzik listelerinde trendlerde olması beklenen Ahmet Özhan imzalı "Gerçekle Yüzleştik" isimli şarkının Aranjesini Erdal Toprak&Zafer Arslan yaptı.Şarkının Mix& Masteringinide Erdal Toprak yaptı.

