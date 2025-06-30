Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Haziran kültür etkinlikleri, Ahmet Özhan’ın konuk olduğu “Ötekisiz Görüş” programıyla devam etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Haziran kültür takvimi Ahmet Özhan’ın konuk olduğu Ötekisiz Görüş isimli söyleşi programıyla devam etti.

Yoğun katılımın olduğu programın Moderatörlüğünü Dr. Abdullah Uysal üstlenirken, Ahmet Özhan’ın hayat tecrübeleri ve düşünsel birikimiyle zenginleşen söyleşi, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin de programda yer aldı.

“HEPİMİZ AYNI HAKİKATİN PARÇALARIYIZ”

Ötekisizliğe atılan ilk adımdan bahseden Özhan, “İnsanların farklı meşreplerle yaratılması, birbirlerini tanımaları ve anlamaları içindir. Farklılıklarımız, özümüzde bir oluşumuzu değiştirmez, çünkü hepimiz aynı hakikatin parçalarıyız. Akıl, izan ve irfan sahibi olan bir kimse bilir ki, türlerin ve varlıkların çeşitliliği, ilahi bir düzenin gereğidir. Bu çeşitlilik, aynı ekolojiye hizmet eden farklı görünümlerden ibarettir. Her şeyin bir hikmete dayalı olarak yaratıldığına iman etmek ve bunu idrak ederek tüm varlıkla bağ kurmak, ötekisizliğe atılan ilk adımdır” dedi.

EFENDİMİZ VE EHL-İ BEYT

Konuşmasının devamında Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) bahseden Özhan, “Hz. Peygamber, yaratılmışlar arasında Allah’ın muradını en yüksek düzeyde açığa çıkaran aynadır. O, Allah değildir, fakat Allah’ı en çok yansıtan bir mazhar-ı tamdır. Bizlere düşen, onun halini taklit ederek, zamanla tahkik ederek, ahlakını ve hukukunu yaşamaya çalışmaktır. Kur’an-ı Azimuşşan ve Ehl-i Beyt bu yolda iki büyük emanettir. Ehl-i Beyt yalnızca Efendimiz’in hane halkı değildir, onun nurundan yaratılmış her bir varlık, bu bağa dahildir. Eğer biz, onun izini sürüyor, kitabına ve sünnetine ittiba ediyorsak, biz de Ehl-i Beyt’teniz” dedi.